San Martino Valle Caudina, il sindaco annuncia tre positivi al Covid-19 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Martino Valle Caudina (Av) – “L’Asl ha appena comunicato che 3 nostri concittadini sono risultati positivi al test Covid-19“. E’ l’annuncio del sindaco di San Martino Valle Caudina, Pasquale Pisano. “Inoltre, altre 5 persone sono risultate positive al tampone processato da un laboratorio privato e sono in attesa di un tampone somministrato dall’Asl. Cogliamo l’occasione per precisare che tra i nuovi positivi non sono coinvolti ragazzi che frequentano il nostro istituto comprensivo. Siamo arrivati ad avere nella nostra comunità 16 persone positive al Covid-19, accertare dall’Asl, e vi invitiamo a ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Av) – “L’Asl ha appena comunicato che 3 nostri concittadini sono risultatial test-19“. E’ l’annuncio deldi San, Pasquale Pisano. “Inoltre, altre 5 persone sono risultate positive al tampone processato da un laboratorio privato e sono in attesa di un tampone somministrato dall’Asl. Cogliamo l’occasione per precisare che tra i nuovinon sono coinvolti ragazzi che frequentano il nostro istituto comprensivo. Siamo arrivati ad avere nella nostra comunità 16 persone positive al-19, accertare dall’Asl, e vi invitiamo a ...

andreamilitell2 : In reparto per le consulenze di urologia. #andrologia #urologia #sanità @ San Martino Al Cimino, Lazio, Italy - DaBordet : Pavia| San Martino Siccomario. Al villaggio delle zucche due giorni nel medioevo - Arcadia_radici : #Piazza di San Martino ai Monti, ingresso all'#Esquilino con il naso all'insù per ammirare la #TorredeiCapocci… - GOBelluno : Premio San Martino 2020 assegnato a Giorgio Zampieri -