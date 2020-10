San Lorenzo, vendevano alcolici oltre l’orario consentito: locale chiuso per 30 giorni (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nell’ambito dei quotidiani controlli alle attività commerciali del quartiere San Lorenzo, i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo hanno dato esecuzione a un decreto di chiusura per 30 giorni, emesso dal Prefetto di Roma, nei confronti di un market in via dei Sardi. I Carabinieri hanno notificato il provvedimento, scaturito a seguito delle pregresse contestazioni per la vendita di bevande alcoliche da asporto oltre l’orario consentito, al proprietario e gestore del negozio, un cittadino del Bangladesh di 33 anni. San Lorenzo, vendevano alcolici oltre l’orario consentito: locale chiuso per 30 giorni su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nell’ambito dei quotidiani controlli alle attività commerciali del quartiere San, i Carabinieri della Stazione Roma Sanhanno dato esecuzione a un decreto di chiusura per 30, emesso dal Prefetto di Roma, nei confronti di un market in via dei Sardi. I Carabinieri hanno notificato il provvedimento, scaturito a seguito delle pregresse contestazioni per la vendita di bevande alcoliche da asportol’orario, al proprietario e gestore del negozio, un cittadino del Bangladesh di 33 anni. Sanl’orarioper 30su Il Corriere della Città.

Cambia il sistema di prenotazione dei prelievi ematici per il presidio ospedaliero di Borgo San Lorenzo con l'introduzione del Sistema Zero Code. Da ora in avanti non sarà quindi più necessario ...

10 pattuglie operative sul territorio a partire dalle zone delle Colonne di San Lorenzo, Brera, corso Como/corso Garibaldi. «La Polizia locale – spiega la vicesindaco e assessore alla Sicurezza ...

Cambia il sistema di prenotazione dei prelievi ematici per il presidio ospedaliero di Borgo San Lorenzo con l'introduzione del Sistema Zero Code. Da ora in avanti non sarà quindi più necessario ...10 pattuglie operative sul territorio a partire dalle zone delle Colonne di San Lorenzo, Brera, corso Como/corso Garibaldi. «La Polizia locale – spiega la vicesindaco e assessore alla Sicurezza ...