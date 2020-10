Salma Hayek e il seno strizzato nel dirndl per scommessa: il retroscena (VIDEO) (Di venerdì 9 ottobre 2020) Salma Hayek indossò un dirndl che a malapena riusciva a contenerle il seno per via di una scommessa persa e poi si presentò così vestita, alla tv tedesca al fianco di Karl Lagerfeld: ecco il VIDEO. Salma Hayek ha spiegato perché indossò il dirndl, abito tradizionale delle zone alpine, durante lo show "Wetten Dass...?" (la versione tedesca di "Scommettiamo che...?") al fianco di Karl Lagerfeld. L'attrice ha quindi raccontato di aver perso una scommessa e di essere stata costretta a vestirsi in quel modo, col seno che quasi strabordava dall'abito, nel periodo in cui allattava sua figlia Valentina. Oltre che per le sue doti artistiche, Salma ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 ottobre 2020)indossò unche a malapena riusciva a contenerle ilper via di unapersa e poi si presentò così vestita, alla tv tedesca al fianco di Karl Lagerfeld: ecco ilha spiegato perché indossò il, abito tradizionale delle zone alpine, durante lo show "Wetten Dass...?" (la versione tedesca di "Scommettiamo che...?") al fianco di Karl Lagerfeld. L'attrice ha quindi raccontato di aver perso unae di essere stata costretta a vestirsi in quel modo, colche quasi strabordava dall'abito, nel periodo in cui allattava sua figlia Valentina. Oltre che per le sue doti artistiche,...

tpwkjade : io non ce la faccio con dayane che storpia tutti i nomi???? 'selma araya' per dire 'salma hayek'???? #GFVIP - Skell182 : Ha fatto un film con Sorrentino. Guenda ne ha fatto uno con Salma Hayek e Cassel ma non mi sembra faccia queste sce… - MarcoNoel19 : @TgLa7 Salma Hayek c'è? - misia7sept : #mayasansa è la nostra Salma Hayek #IoTiCerchero - lillydessi : Salma Hayek non nasconde i capelli bianchi -

Ultime Notizie dalla rete : Salma Hayek Salma Hayek, selfie senza trucco e con capelli grigi "anti perfezione" Io Donna Mondo Rai/appuntamenti e novità

Ancora spettacolo, adrenalina, divertimento e quel pizzico di imprevisto che non guasta mai per "Ballando con le stelle" che torna domani alle 20.35 su Rai1. Questa volta a scendere in pista nello spa ...

Mika: I ? Beirut. «Si può danzare anche con gli occhi colmi di lacrime»

Kylie Minogue, Rufus Wrainwright, Dana Paola, Salma Hayek, Louane, Fanny Ardant, Laura Pausini, Mashrou’Leila hanno avuto fiducia in me e abbiamo eseguito duetti a distanza, i nostri corpi uniti ...

Ancora spettacolo, adrenalina, divertimento e quel pizzico di imprevisto che non guasta mai per "Ballando con le stelle" che torna domani alle 20.35 su Rai1. Questa volta a scendere in pista nello spa ...Kylie Minogue, Rufus Wrainwright, Dana Paola, Salma Hayek, Louane, Fanny Ardant, Laura Pausini, Mashrou’Leila hanno avuto fiducia in me e abbiamo eseguito duetti a distanza, i nostri corpi uniti ...