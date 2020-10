Salerno, dietro front della preside del Liceo De Sanctis: per una classe lezioni da remoto (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – dietro front della dirigente scolastica del Liceo classico e scientifico “De Sanctis” alla luce dell’esito negativo dei due tamponi agli altri studenti. Davanti ad un primo caso positivo e a due altre possibili positività la dirigente aveva disposto la didattica a distanza per tutta la scuola ma è stata costretta a cambiare la disposizione e a lasciare a casa solo le classi che hanno avuto contatto stretto con la studentessa positiva. Ecco la sua circolare: “Si comunica che in seguito ai risultati pervenuti dall’ASL che attestano la negatività dei tamponi effettuati ai due alunni del Liceo, delle classi 3G e 5^BS, domani le lezioni si svolgeranno ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutodirigente scolastica delclassico e scientifico “De” alla luce dell’esito negativo dei due tamponi agli altri studenti. Davanti ad un primo caso positivo e a due altre possibili positività la dirigente aveva disposto la didattica a distanza per tutta la scuola ma è stata costretta a cambiare la disposizione e a lasciare a casa solo le classi che hanno avuto contatto stretto con la studentessa positiva. Ecco la sua circolare: “Si comunica che in seguito ai risultati pervenuti dall’ASL che attestano la negatività dei tamponi effettuati ai due alunni del, delle classi 3G e 5^BS, domani lesi svolgeranno ...

