Sabato 10 ottobre stadio Olimpico di Roma, la X Assemblea Nazionale Asi

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - Sabato 10 ottobre, allo stadio Olimpico in Roma - Tribuna Autorità - si svolgerà l'Assemblea Nazionale quadriennale elettiva di ASI, Associazioni Sportive e Sociali Italiane, uno dei più importanti e rappresentativi Enti di Promozione Sportiva, riconosciuto dal CONI. Con oltre un milione di tesserati, 130 sedi territoriali, 80 Settori tecnici-sportivi e più di 20mila tecnici presenti su tutto il territorio Nazionale, ASI esprimerà la sua posizione sulla situazione dello sport italiano, in un momento di grande ed evidente difficoltà. Saranno presenti esponenti delle Istituzioni, del mondo politico e sportivo italiano, dello spettacolo. I lavori inizieranno alle ore 14

