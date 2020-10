Rondine di Arezzo: Liliana Segre, l’ultima testimonianza pubblica dedicata ai giovani di tutto il mondo (Di venerdì 9 ottobre 2020) La senatrice a vita Liliana Segre offre una sua ultima testimonianza pubblica consegnando idealmente il testimone della difesa della memoria ai giovani - simbolicamente rappresentati dai ragazzi nemici di Rondine che hanno scelto di convivere e impegnarsi per costruire processi di pace tra i loro popoli e da una delegazione di studenti che parteciperanno in rappresentanza delle scuole italiane - perché proseguano e diffondano il messaggio di pace Leggi su firenzepost (Di venerdì 9 ottobre 2020) La senatrice a vitaoffre una sua ultimaconsegnando idealmente il testimone della difesa della memoria ai- simbolicamente rappresentati dai ragazzi nemici diche hanno scelto di convivere e impegnarsi per costruire processi di pace tra i loro popoli e da una delegazione di studenti che parteciperanno in rappresentanza delle scuole italiane - perché proseguano e diffondano il messaggio di pace

