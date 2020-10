Roma, ubriaco fradicio massacra di botte l’amico con cui era uscito a bere: arrestato 27enne (Di venerdì 9 ottobre 2020) E’ accaduto la notte del 6 settembre in via Anagnina. Due amici, un 28enne, la vittima ed un 27enne, l’aggressore, si sono seduti ad un tavolo all’esterno di un bar per bere qualcosa. Con i due amici si è poi aggregato un terzo ragazzo, conosciuto solo dal 27enne. Probabilmente a causa del notevole consumo di alcol da parte di quest’ultimo e del nuovo arrivato, i due hanno iniziato, a più riprese, ad insultare la vittima. A far scattare l’aggressione poi, un banale commento da parte di un altro ragazzo, amico della vittima questa volta, che gli ha fatto notare quanto il C.I fosse ubriaco. E’ stato allora che quest’ultimo si è scagliato contro la vittima colpendolo dapprima con una testata e poi con calci e pugni. Quando poi il ragazzo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 ottobre 2020) E’ accaduto la notte del 6 settembre in via Anagnina. Due amici, un 28enne, la vittima ed un, l’aggressore, si sono seduti ad un tavolo all’esterno di un bar perqualcosa. Con i due amici si è poi aggregato un terzo ragazzo, conosciuto solo dal. Probabilmente a causa del notevole consumo di alcol da parte di quest’ultimo e del nuovo arrivato, i due hanno iniziato, a più riprese, ad insultare la vittima. A far scattare l’aggressione poi, un banale commento da parte di un altro ragazzo, amico della vittima questa volta, che gli ha fatto notare quanto il C.I fosse. E’ stato allora che quest’ultimo si è scagliato contro la vittima colpendolo dapprima con una testata e poi con calci e pugni. Quando poi il ragazzo ...

CorriereCitta : Roma, ubriaco fradicio massacra di botte l’amico con cui era uscito a bere: arrestato 27enne - giannettimarco : RT @romatoday: roma In escandescenze al supermercato non fornisce documenti agli agenti, poi sputi, calci e danni alla volante https://t.co… - 79_Alessio : RT @romatoday: roma In escandescenze al supermercato non fornisce documenti agli agenti, poi sputi, calci e danni alla volante https://t.co… - Zaffiro5521 : RT @romatoday: roma In escandescenze al supermercato non fornisce documenti agli agenti, poi sputi, calci e danni alla volante https://t.co… - romatoday : roma In escandescenze al supermercato non fornisce documenti agli agenti, poi sputi, calci e danni alla volante… -