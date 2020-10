Roma | troppi casi di Covid-19 tra gli agenti della Polizia Locale | i Sindacati lanciano l’allarme | preoccupa soprattutto il V Gruppo Prenestino

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Il numero didi-19 in queste ultime ore sta crescendo nell’intera categoria del Corpo didiCapitale in maniera esponenziale. E’ questo l’allarme lanciato dalle organizzazioni Sindacali di settore. «Attualmente – scrivono le sigle FP CGIL CISL FP UIL FPL in una nota congiunta – nella U.O. del Vdi via Torre Annunziata il numero degli operatori contagiati da-19, che si recano privatamente ad effettuare il test, cresce di ora in ora ed ha raggiunto una dimensione tale da far pensare di trovarsi di fronte ad un vero e proprio cluster. Altrivengono segnalati con frequenza sempre maggiore in altre UU.OO....