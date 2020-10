Roma | tragedia nel traffico | conducente si accascia al volante | stroncato da un malore fulminante

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 9 ottobre 2020) In un primo momento la voglia di protestare per essere stato tamponato, subito dopo lo choc di vedere ildell’autoto nell’abitacolo. E’ successo stamattina a: a perdere la vita,da un, un uomo di 48 anni.da unalla guida Il dramma si è consumato lungo la Via Casilina in corrispondenza dell’intersezione con via Silicella in direzioneCentro, verso le 9.10. Un uomo italiano, a bordo di una mercedes classe A, è stato improvvisamente colto da, rivelatosi poi fatale; l’auto nel frattempo ha tuttavia continuato la corsa urtando una Citroen C3 il cui– di 60 anni – ...