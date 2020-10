Roma, donna al nono mese di gravidanza sta male: muore insieme al figlio (Di venerdì 9 ottobre 2020) La tragedia a Roma. La donna si è sentita male ed è stata portata all’ospedale Sant’Andrea ma non ce l’ha fatta, e nemmeno il piccolo. mamma e bambino non ce l’hanno fattaFra pochi giorni il suo bambino sarebbe nato. Era incinta di 9 mesi, aveva 37 anni. Ma qualcosa è andato storto e il destino si è preso lei e il piccolo che aveva in grembo. E’ morta prima la mamma, secondo i medici. Poi è stato tentato un cesareo d’urgenza per salvare il piccolo. Ma lui ha seguito la mamma, non ce l’ha fatta. La tragedia si è consumata a Roma. La donna, dicono, aveva tutti i sintomi classici del Covid ma è ancora presto per parlare di morte causata dal virus. Ma non c’è differenza, l’esame ... Leggi su chenews (Di venerdì 9 ottobre 2020) La tragedia a. Lasi è sentitaed è stata portata all’ospedale Sant’Andrea ma non ce l’ha fatta, e nemmeno il piccolo. mamma e bambino non ce l’hanno fattaFra pochi giorni il suo bambino sarebbe nato. Era incinta di 9 mesi, aveva 37 anni. Ma qualcosa è andato storto e il destino si è preso lei e il piccolo che aveva in grembo. E’ morta prima la mamma, secondo i medici. Poi è stato tentato un cesareo d’urgenza per salvare il piccolo. Ma lui ha seguito la mamma, non ce l’ha fatta. La tragedia si è consumata a. La, dicono, aveva tutti i sintomi classici del Covid ma è ancora presto per parlare di morte causata dal virus. Ma non c’è differenza, l’esame ...

