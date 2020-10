Roma, allerta massima per le 4 manifestazioni di domani: in Piazza negazionisti, sovranisti, comunisti, Sindacati, Gilet Arancioni e No mask (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sale l’allerta domani a Roma per la presenza, in diversi momenti della giornata e in location differenti, di ben quattro manifestazioni le quali inevitabilmente saranno oggetti di serrati controlli specie sul fronte delle disposizioni anti Covid-19. A sfilare c’è davvero di tutto: dai No mask, ai negazionisti del virus, ai Gilet Arancioni e Forza Nuova, passando per le organizzazioni sindacali fino ad arrivare alla “Marcia della Liberazione” che sfilerà contro il governo. Infine pure i comunisti anti Euro e Nato. Quattro le zone interessate dalle manifestazioni: la bocca della Verità (negazionisti del virus, Gliet Arancioni e Forza Nuova), ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sale l’per la presenza, in diversi momenti della giornata e in location differenti, di ben quattrole quali inevitabilmente saranno oggetti di serrati controlli specie sul fronte delle disposizioni anti Covid-19. A sfilare c’è davvero di tutto: dai No, aidel virus, aie Forza Nuova, passando per le organizzazioni sindacali fino ad arrivare alla “Marcia della Liberazione” che sfilerà contro il governo. Infine pure ianti Euro e Nato. Quattro le zone interessate dalle: la bocca della Verità (del virus, Gliete Forza Nuova), ...

