Roma, accolto il rinvio dell'udienza sul ricorso per il caso Diawara (Di venerdì 9 ottobre 2020) La Roma ha presentato una richiesta di rinvio per quanto riguarda il ricorso sul caso Diawara e questa è stata accolta. L'udienza, in programma per oggi, è stata fissata invece per il prossimo 4 novembre: la motivazione della richiesta giallorossa è legata all'inibizione dell'amministratore delegato Guido Fienga, che non sarebbe stato così presente in aula per il dibattimento legato al caso dello 0-3 a tavolino subito contro il Verona per l'assenza di Diawara, sceso in campo nel secondo tempo, nella lista over nonostante abbia 23 anni.

