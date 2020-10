Roland Garros: la finale sarà Nadal-Djokovic (Di venerdì 9 ottobre 2020) Se la finale femminile vedrà lottare Sofia Kenin e Iga Swiatek per la vittoria del primo Roland Garros, la resa dei conti maschile vedrà contrapporsi due volti che hanno fatto la storia a Parigi in diverse occasioni. Rafael Nadal, re indiscusso della terra rossa e detentore di dodici titoli dello slam francese, dovrà difendere il titolo del 2019 contro il numero 1 del mondo Novak Djokovic. Rafael Nadal è alla sua tredicesima finale del Roland Garros Credits: Twitter\ @RolandGarrosSchwartzman cede al re del Roland Garros Nemmeno Diego Schwartzman, in un periodo di grande forma, ha saputo tenere testa a Rafael Nadal. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) Se lafemminile vedrà lottare Sofia Kenin e Iga Swiatek per la vittoria del primo, la resa dei conti maschile vedrà contrapporsi due volti che hanno fatto la storia a Parigi in diverse occasioni. Rafael, re indiscusso della terra rossa e detentore di dodici titoli dello slam francese, dovrà difendere il titolo del 2019 contro il numero 1 del mondo Novak. Rafaelè alla sua tredicesimadelCredits: Twitter\ @Schwartzman cede al re delNemmeno Diego Schwartzman, in un periodo di grande forma, ha saputo tenere testa a Rafael. ...

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS Roland-Garros, Djokovic accede alla finale Battuto il greco Tsitsipas in 5 set (6-3, 6-2, 5-7, 4-6… - Eurosport_IT : AD UN PASSO DALLE 100 VITTORIE ?? Rafa Nadal vince il match numero 99 al Roland Garros (su 101 giocati) centrando l… - repubblica : Tennis, Roland Garros: Nadal in finale per la tredicesima volta - enrico_gasta : RT @GeorgeSpalluto: 13 su 13 nelle semifinali al Roland Garros. Per la 6^ volta raggiunge la finale senza perdere set. E quest'anno le cond… - enrico_gasta : RT @GeorgeSpalluto: Djokovic in finale per la 5^ volta al Roland Garros battendo sulla distanza un commovente Tsitsipas: 63 62 57 46 61. Pe… -