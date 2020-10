Riscossione assegno dopo la morte dell’intestatario | come si fa

Ultime Notizie dalla rete : Riscossione assegno

QuiFinanza

Per ovviare a questo spiacevole inconveniente, sarebbe il caso di telefonare preventivamente, comunicare le proprie esigenze e prendere un appuntamento per la riscossione del proprio assegno ...Riprendono i controlli di esistenza in vita per gli italiani che percepiscono le pensioni all’estero. Come dimostrare l’esistenza in vita per tempo.