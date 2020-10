Rinviata Islanda-Italia Under 21, quattro azzurri positivi (Di venerdì 9 ottobre 2020) La Uefa ha rinviato la partita Islanda-Italia Under 21, prevista oggi per le 17.30 di oggi per le qualificazioni ai Campionati Europei di categoria, dopo la positivita' di quattro calciatori azzurri (Bastoni, Carnesecchi, Gabbia e Plizzari). Lo conferma la Figc che a breve diramera' un comunicato ufficiale. Il rinvio e' stato preso su disposizione delle autorita' islandesi che hanno imposto alla delegazione azzurra la quarantena. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 ottobre 2020) La Uefa ha rinviato la partita21, prevista oggi per le 17.30 di oggi per le qualificazioni ai Campionati Europei di categoria, dopo lata' dicalciatori(Bastoni, Carnesecchi, Gabbia e Plizzari). Lo conferma la Figc che a breve diramera' un comunicato ufficiale. Il rinvio e' stato preso su disposizione delle autorita' islandesi che hanno imposto alla delegazione azzurra la quarantena.

