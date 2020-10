Rinnovato dopo il 14 anni il contratto della sanità privata. L’Ugl: “Giornata storica” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma, 9 ott – Ci sono voluti uno sciopero e mesi di mobilitazione, ma, alla fine è stato siglato il rinnovo del contratto collettivo della sanità privata. La firma, apposta ieri al ministero della Salute insieme ai rappresentanti delle associazioni datoriali Aiop e Aris, arriva a 14 anni dalla scadenza del precedente Ccnl: un’eternità di tempo, nel corso del quale fra le altre cose i trattamenti economici – nonché, ad esempio, tutte le indennità di servizio – erano rimasti bloccati ai livelli di inizio millennio. Una situazione inaccettabile, specialmente dopo la pandemia che ha visto i lavoratori della sanità privata anch’essi in prima fila nella lotta contro il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma, 9 ott – Ci sono voluti uno sciopero e mesi di mobilitazione, ma, alla fine è stato siglato il rinnovo delcollettivosanità. La firma, apposta ieri al ministeroSalute insieme ai rappresentanti delle associazioni datoriali Aiop e Aris, arriva a 14dalla scadenza del precedente Ccnl: un’eternità di tempo, nel corso del quale fra le altre cose i trattamenti economici – nonché, ad esempio, tutte le indennità di servizio – erano rimasti bloccati ai livelli di inizio millennio. Una situazione inaccettabile, specialmentela pandemia che ha visto i lavoratorisanitàanch’essi in prima fila nella lotta contro il ...

