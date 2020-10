Rimesso in libertà l’autista trovato in possesso di droga: era ai domiciliari (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa XII Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli, accogliendo il ricorso dell’Avv. Vittorio Fucci jr, ha Rimesso in libertà l’autista di pullman M.M., di Airola, di 51 anni, revocando gli arresti domiciliari. Come si ricorderà, il M. fu tratto in arresto, a Napoli, il 15 settembre, perché ritenuto presuntivamente responsabile di detenzione aggravata ai fini di spaccio di oltre 110 gr. di hashish. A seguito dell’udienza di convalida, il GIP sostituì la custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari. Il Tribunale del Riesame, mentre, ha disposto la remissione in libertà del M. L'articolo Rimesso in libertà l’autista trovato in possesso di droga: era ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa XII Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli, accogliendo il ricorso dell’Avv. Vittorio Fucci jr, hain libertà l’autista di pullman M.M., di Airola, di 51 anni, revocando gli arresti. Come si ricorderà, il M. fu tratto in arresto, a Napoli, il 15 settembre, perché ritenuto presuntivamente responsabile di detenzione aggravata ai fini di spaccio di oltre 110 gr. di hashish. A seguito dell’udienza di convalida, il GIP sostituì la custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti. Il Tribunale del Riesame, mentre, ha disposto la remissione in libertà del M. L'articoloin libertà l’autistaindi: era ...

