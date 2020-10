Resta incinta dell'amante e per mesi nasconde la figlia in un armadio: 'Ho sperato che morisse di fame'. Bimba in fin di vita (Di venerdì 9 ottobre 2020) La mamma la chiude dentro un armadio sperando morisse di fame . Una bambina sta combattendo tra la vita e la morte dopo essere stata trovata moribonda all'interno di un armadi o in grave stato di ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 ottobre 2020) La mamma la chiude dentro unsperandodi. Una bambina sta combattendo tra lae la morte dopo essere stata trovata moribonda all'interno di un armadi o in grave stato di ...

infoitinterno : Violenta disabile che resta incinta: in manette un operatore sanitario - infoitinterno : Disabile violentata in lockdown resta incinta di un operatore sanitario: «Mi ha provocato, è successo solo una volt… - leggoit : #Disabile violentata durante il lockdown resta #incinta di un operatore sanitario: «Mi ha provocato, è successo sol… - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Resta in carcere il marito violento che ha picchiato selvaggiamente la moglie incinta' - NotiziediPrato : Resta in carcere il marito violento che ha picchiato selvaggiamente la moglie incinta [ -