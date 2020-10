Record mondiale di nuovi casi di Covid-19: oltre 338mila in 24 ore (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nuovo Record di casi giornalieri di coronavirus a livello globale: nelle ultime 24 ore i contagi nel mondo sono stati almeno 338.779, il livello più alto mai registrato dall’inizio della pandemia: lo riporta l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) sul proprio sito. Il Record giornaliero precedente era stato registrato il 2 ottobre scorso con 330.340 infezioni. Sempre nelle ultime 24 ore, i decessi nel mondo sono stati 5.514.Giornata nera, soprattutto per l’Europa: Berlino comunica un rapido aumento di positivi, mentre in Francia si sono registrati altri 18 mila contagi ed è stato confermato l’allarme per 4 città. La Spagna rimane osservata speciale, con il focolaio di Madrid dove si contano 750 casi per 100 mila abitanti. In Gran ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nuovodigiornalieri di coronavirus a livello globale: nelle ultime 24 ore i contagi nel mondo sono stati almeno 338.779, il livello più alto mai registrato dall’inizio della pandemia: lo riporta l’Organizzazionedella Sanità (Oms) sul proprio sito. Ilgiornaliero precedente era stato registrato il 2 ottobre scorso con 330.340 infezioni. Sempre nelle ultime 24 ore, i decessi nel mondo sono stati 5.514.Giornata nera, soprattutto per l’Europa: Berlino comunica un rapido aumento di positivi, mentre in Francia si sono registrati altri 18 mila contagi ed è stato confermato l’allarme per 4 città. La Spagna rimane osservata speciale, con il focolaio di Madrid dove si contano 750per 100 mila abitanti. In Gran ...

