Reati contro minori | il Dossier di Terre des Hommes | in Italia 5 939 le vittime nel 2019

Leggi su tpi

(Di venerdì 9 ottobre 2020): ildides“In, il numero globale didi reato nelsegna un breve calo rispetto all’anno precedente, passando da 5.990 a 5.930, il 60,5 per cento delle quali bambine e ragazze. Se però si prendono in considerazione gli ultimi 10 anni (dal 2009 al) che mostrano un aumento del 41 per cento di questi, il fenomeno della violenza sui bambini rivela tutta la sua drammatica realtà con una crescita in quasi tutte le fattispecie di reato, arrivando a un +333 per cento nel numero delledi pornografiale (+26 per cento rispetto al 2018), il 74,5 ...