Qualificazioni Mondiali Sud America | Messi lancia l’Argentina | l’Uruguay batte il Cile

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Sono partite leai2022 per quanto riguarda il Sud. Nella notte tre gare valide per la prima giornata con subito una sfida di cartello tra Uruguay e. Parte bene l’argentina che1-0 l’Ecuador, grazie ad un rigore di Leoin una gara comunque ostica per l’albiceleste. Nella gara di cartello, l’Uruguay ha la meglio sulal 93′: vantaggio “celeste” con Suarez , poi pareggio dell’interista Alexis Sanchez. Il gol vittoria per i padroni di casa di Gomez al 93′. Pari a suon di gol e doppiette nella terza e ultima sfida, quella tra Paraguay e Perù. I padroni di casa che hanno sfruttato una doppietta di Romero per pareggiare i conti con quella ...

Sport_Mediaset : Qualificazioni #Mondiali2022: Cile ko nonostante #Sanchez, #Messi lancia l'Argentina. #SportMediaset - infoitsport : Qualificazioni Mondiali 2022: Cile ko nonostante Sanchez, Messi lancia l'Argentina - Sportmediaset - forzagranata1 : ?? #CALCIO Messi decisivo con l'Argentina, Sanchez segna ma Cile ko con l'Uruguay Celeste e Albiceleste vincono nel… - Eurosport_IT : Si è giocata la prima giornata delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali ???? #WorldCup - zazoomblog : Mondiali Qatar 2022 qualificazioni sudamericane: vittorie per Uruguay e Argentina - #Mondiali #Qatar… -

Ultime Notizie dalla rete : Qualificazioni Mondiali

Calcio e Finanza

TORINO - Paulo Dybala non è sceso in campo per Argentina-Ecuador, match giocato stanotte in Sudamerica valido per la qualificazione ai Mondiali 2022 e vinto dalla Nazionale azul-celeste (1-0) con gol ...(ANSA) - BUENOS AIRES, 09 OTT - L'Argentina ha vinto senza brillare contro l'Ecuador la sua prima partita di qualificazione al Mondiale di calcio 2022 in Qatar, grazie a un rigore realizzato da Lionel ...