Qualificazioni Euro U21, la Svezia stende il Lussemburgo e si porta a -1 dall'Italia (Di venerdì 9 ottobre 2020) Con l'Italia U21 rimasta ai box a causa dei contagi di Covid-19, la Svezia di Eriksson ha steso il Lussemburgo con un rotondo 4-0 e si è portata a -1 dagli Azzurrini che non hanno disputato la gara di qualifica a Euro2021 contro l'Islanda ferma a quota 12 punti. L'Italia resta seconda a 13 punti alle spalle dell'Irlanda con gli azzurrini di Nicolato che hanno una gara da recuperare mentre la Svezia si porta a -1 in terza posizione. Nelle altre gare di qualificazione, il Belgio ha vinto 5-0 ai danni del Galles mentre il Portogallo ha rifilato un poker alla Norvegia. GRUPPO 1 Irlanda 16Italia 13* Svezia 12 Islanda 12* Armenia 3 Lussemburgo 3 * una partita in meno Foto: twitter Italia

