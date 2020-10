Puglia, stagione olivicola: tra problemi e speranze Produzione stimata in forte calo rispetto allo scorso anno (Di sabato 10 ottobre 2020) Nell’immagine, l’iniziativa del frantoio Cassese di Villa Castelli. L’olio novello è quello, appunto, in apertura della stagione olearia, con la raccolta delle olive che inizia in questi giorni. In Puglia le premesse sono quelle di una quantità praticamente dimezzata rispetto all’anno scorso, in tema di Produzione olivicola. La xylella è il problema principale e drammatico, poi le condizioni climatiche non sono state così favorevoli. Quantità limitata ma livello qualitativo sempre eccellente. E nel leccese si guarda con speranza ai primi frutti della cultivar impiantata due anni fa per fare fronte alla strage degli ulivi. L'articolo Puglia, stagione olivicola: ... Leggi su noinotizie (Di sabato 10 ottobre 2020) Nell’immagine, l’iniziativa del frantoio Cassese di Villa Castelli. L’olio novello è quello, appunto, in apertura dellaolearia, con la raccolta delle olive che inizia in questi giorni. Inle premesse sono quelle di una quantità praticamente dimezzataall’, in tema di. La xylella è il problema principale e drammatico, poi le condizioni climatiche non sono state così favorevoli. Quantità limitata ma livello qualitativo sempre eccellente. E nel leccese si guarda con speranza ai primi frutti della cultivar impiantata due anni fa per fare fronte alla strage degli ulivi. L'articolo: ...

