Provincia di Avellino, 8 posti disponibili: c’è la manifestazione di interesse (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato pubblicato nella sezione Concorsi dell’Albo Pretorio online della Provincia di Avellino l’avviso di manifestazione di interesse per l’utilizzo delle graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni del Comparto Enti Locali per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 3 posti di Istruttore Direttivo Tecnico (cat. D), n. 2 posti di Istruttore Contabile (cat. C), n. 2 posti di Istruttore Amministrativo (cat. C) e n. 1 posto di Istruttore Tecnico (cat. C). Possono presentare domanda di manifestazione di interesse i soggetti collocati tra gli idonei, non assunti, in graduatorie concorsuali, in corso di validità, approvate da altre Pubbliche ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato pubblicato nella sezione Concorsi dell’Albo Pretorio online delladil’avviso didiper l’utilizzo delle graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni del Comparto Enti Locali per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 3di Istruttore Direttivo Tecnico (cat. D), n. 2di Istruttore Contabile (cat. C), n. 2di Istruttore Amministrativo (cat. C) e n. 1 posto di Istruttore Tecnico (cat. C). Possono presentare domanda didii soggetti collocati tra gli idonei, non assunti, in graduatorie concorsuali, in corso di validità, approvate da altre Pubbliche ...

GazzettAvellino : Giornate FAI d’Autunno, gli appuntamenti in provincia di Avellino per 2 weekend. - irpinia24 : Giornate FAI d’Autunno: le tappe in Provincia di Avellino - GrottaNews : Coronavirus, giovedì nero sono 57 i nuovi positivi in Provincia. Ecco dove - - NARCONONEurope : RT @NarcononTop: Comunità Terapeutica per Cocainomani Avellino - Cerchi una Comunità Terapeutica per Cocainomani che Interviene Anche ad Av… - mtvgobservatory : Previsioni meteo per la provincia di Avellino per il giorno 09/10/2020 -