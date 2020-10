Prove generali di lockdown-bis (Di venerdì 9 ottobre 2020) La Regione Lazio vara un «mini-lockdown» di due settimane per la provincia di Latina a partire dalla mezzanotte di ieri. E già sembrano le Prove tecniche di tutta una serie di chiusure che saranno allargate su scala nazionale nel prossimo dpcm. La decisione presa da Zingaretti ha «tenuto conto dell'incremento dei casi registrati dal 4 ottobre pari al 155% e in relazione alle note della As1 di Latina del 7 di ottobre». L'ordinanza firmata dal governatore Nicola Zingaretti impone restrizioni «soft» che svariano in vari campi. Si parte con la movida e la chiusura anticipata di pub, bar e ristoranti alle ore 24. Inoltre al tavolo si potrà sedersi al massimo in 4 persone con rispetto del distanziamento. Per quanto riguarda le feste private, anche successive a manifestazioni religiose, il numero massimo di ... Leggi su iltempo (Di venerdì 9 ottobre 2020) La Regione Lazio vara un «mini-» di due settimane per la provincia di Latina a partire dalla mezzanotte di ieri. E già sembrano letecniche di tutta una serie di chiusure che saranno allargate su scala nazionale nel prossimo dpcm. La decisione presa da Zingaretti ha «tenuto conto dell'incremento dei casi registrati dal 4 ottobre pari al 155% e in relazione alle note della As1 di Latina del 7 di ottobre». L'ordinanza firmata dal governatore Nicola Zingaretti impone restrizioni «soft» che svariano in vari campi. Si parte con la movida e la chiusura anticipata di pub, bar e ristoranti alle ore 24. Inoltre al tavolo si potrà sedersi al massimo in 4 persone con rispetto del distanziamento. Per quanto riguarda le feste private, anche successive a manifestazioni religiose, il numero massimo di ...

infoitsport : Mick Schumacher debutta con l’Alfa in F1, prove generali del grande salto previsto per il 2021 - codeghino10 : RT @Corriere: Mick Schumacher debutta con l’Alfa in F1, prove generali del grande salto - Corriere : Mick Schumacher debutta con l’Alfa in F1, prove generali del grande salto - DalmazioSiragh : RT @Jojo7328850534: Prove generali per lo show di stasera per la nostra @VioletMary18 . Per le 21 ci attende un bel pompino con un cazzo ve… - Jojo7328850534 : Prove generali per lo show di stasera per la nostra @VioletMary18 . Per le 21 ci attende un bel pompino con un cazz… -

Ultime Notizie dalla rete : Prove generali Mick Schumacher debutta con l’Alfa in F1, prove generali del grande salto previsto per il 2021 Corriere della Sera Il report: mortalità minima sotto i 50 anni "È la prova che il Covid uccide i più deboli"

I dati generali dell’epidemia, finalmente resi noti dal ministero, consentono di ragionare sulle cause. Proiettando una luce sul futuro. Professore, colpisce il dato degli italiani sotto i 50 anni.

LIVE Moto2, GP Francia 2020 in DIRETTA: prove libere in tempo reale

Sul tracciato di Le Mans andrà in scena il decimo appuntamento della stagione, che prenderà il via come sempre con le prime due sessioni di prove libere ... Davanti a tutti in classifica generale, ...

I dati generali dell’epidemia, finalmente resi noti dal ministero, consentono di ragionare sulle cause. Proiettando una luce sul futuro. Professore, colpisce il dato degli italiani sotto i 50 anni.Sul tracciato di Le Mans andrà in scena il decimo appuntamento della stagione, che prenderà il via come sempre con le prime due sessioni di prove libere ... Davanti a tutti in classifica generale, ...