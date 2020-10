Prof picchia studente in classe, oggi i carabinieri a scuola: ascoltati i ragazzi (Di venerdì 9 ottobre 2020) Prof picchia studente in classe, oggi i carabinieri a scuola. I carabinieri di Sala Consilina sono da questa mattina nell’Istituto Pomponio Leto di Teggiano (Salerno) per ascoltare gli studenti in merito all’episodio accaduto ieri mattina, 7 ottobre: un docente ha schiaffeggiato un ragazzo in classe. L’aggressione sarebbe avvenuta per il rifiuto da parte del giovane di indossare la mascherina. Da questa mattina i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, coordinati dal comandante Paolo Cristinzio, sono nell’Istituto Pomponio Leto di Teggiano, in provincia di Salerno, per ricostruire l’episodio che, immortalato in un video, è diventato virale sui social e sulle chat: un ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020)in. Idi Sala Consilina sono da questa mattina nell’Istituto Pomponio Leto di Teggiano (Salerno) per ascoltare gli studenti in merito all’episodio accaduto ieri mattina, 7 ottobre: un docente ha schiaffeggiato un ragazzo in. L’aggressione sarebbe avvenuta per il rifiuto da parte del giovane di indossare la mascherina. Da questa mattina idella Compagnia di Sala Consilina, coordinati dal comandante Paolo Cristinzio, sono nell’Istituto Pomponio Leto di Teggiano, in provincia di Salerno, per ricostruire l’episodio che, immortalato in un video, è diventato virale sui social e sulle chat: un ...

