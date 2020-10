Prima di tutto i territori. I 5 Stelle ripartono da Matera. D’Uva (M5S): “Vincente il modello Pomigliano di Di Maio: Per Dibba siamo l’Udeur? La penso diversamente” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sì al modello Pomigliano, alle alleanze con liste civiche ma anche politiche (e dunque, perché no, col Pd). Per il doppio mandato, invece, “favorevole a livello locale”, mentre per gli altri portavoce “al momento non se ne è presentata l’esigenza”. Ha le idee chiare Francesco D’Uva, deputato di spicco del Movimento cinque Stelle, in vista dell’appuntamento degli Stati generali che potrebbero ridisegnare i contorni e la morfologia dei pentastellati. Né si sottrae alle domande più scomode, a partire dalle distanze – per alcuni abissali – con Di Battista e Casaleggio. La soluzione, secondo D’Uva, è una leadership collegiale: “Tutti devono sentirsi rappresentati, e ogni istanza che parte dai territori deve arrivare al ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sì al, alle alleanze con liste civiche ma anche politiche (e dunque, perché no, col Pd). Per il doppio mandato, invece, “favorevole a livello locale”, mentre per gli altri portavoce “al momento non se ne è presentata l’esigenza”. Ha le idee chiare Francesco D’Uva, deputato di spicco del Movimento cinque, in vista dell’appuntamento degli Stati generali che potrebbero ridisegnare i contorni e la morfologia dei pentastellati. Né si sottrae alle domande più scomode, a partire dalle distanze – per alcuni abissali – con Di Battista e Casaleggio. La soluzione, secondo D’Uva, è una leadership collegiale: “Tutti devono sentirsi rappresentati, e ogni istanza che parte daideve arrivare al ...

