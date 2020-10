Previsioni Meteo, FOCUS sul maltempo che colpirà il Sud tra Domenica sera e Lunedì (Di sabato 10 ottobre 2020) Previsioni Meteo – La fase di maltempo attesa da Domenica e verso lunedì è confermata per molte regioni italiane. Le dinamiche che lo comporterebbero rimangono grosso modo le medesime esaminate anche negli ultimi aggiornamenti, tuttavia, dagli ultimissimi dati serali, emergono lievi modifiche nella struttura tali da comportare uno spostamento dell’asse più perturbato un po’ più verso Est, ossia verso le regioni balcaniche e dell’ ex Jugoslavia, probabilmente con incidenza minore verso le nostre aree meridionali. Nella sostanza, l’affondo perturbato sarebbe ancora più centrale, con il cavo depressionario incidente, nella fase clou, proprio sulla penisola , verso il basso Tirreno, Calabria, Sicilia e poi in più rapida ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 10 ottobre 2020)– La fase diattesa dae verso lunedì è confermata per molte regioni italiane. Le dinamiche che lo comporterebbero rimangono grosso modo le medesime esaminate anche negli ultimi aggiornamenti, tuttavia, dagli ultimissimi datili, emergono lievi modifiche nella struttura tali da comportare uno spostamento dell’asse più perturbato un po’ più verso Est, ossia verso le regioni balcaniche e dell’ ex Jugoslavia, probabilmente con incidenza minore verso le nostre aree meridionali. Nella sostanza, l’affondo perturbato sarebbe ancora più centrale, con il cavo depressionario incidente, nella fase clou, proprio sulla penisola , verso il basso Tirreno, Calabria, Sicilia e poi in più rapida ...

ItalianAirForce : L'#AeronauticaMilitare e @TV2000it hanno siglato un accordo di collaborazione per le previsioni meteo. A partire da… - meteoBelSito : Previsioni meteo: probabimente piovoso - infoitsport : Meteo: BARCOLANA 52, Domenica 11 Ottobre a TRIESTE la Regata più Grande del Mondo. Ecco le PREVISIONI - gdelia7 : @vitalbaa E' un po' come dire non guardare le previsioni del meteo per capire se in qualche modo sei a rischio perc… - infoitsport : Meteo: BARCOLANA 52, Domenica 11 Ottobre a TRIESTE la Regata più Grande del Mondo. Le PREVISIONI sono PESSIME -