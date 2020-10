“Posso entrare al GF Vip”: Paolo Brosio negativo al Covid lascia l’ospedale dopo 25 giorni – VIDEO (Di venerdì 9 ottobre 2020) dopo 25 giorni di ricovero in isolamento nel reparto anti Covid dell’ospedale ICC Casal Palocco di Roma, Paolo Brosio ha comunicato di essere finalmente guarito dal Coronavirus dopo i nuovi tamponi. La notizia è arrivata nella notte, dopo l’indiscrezione precedente non proprio positiva per il giornalista per il quale il GF Vip sembrava ormai sfumato. Ed... L'articolo “Posso entrare al GF Vip”: Paolo Brosio negativo al Covid lascia l’ospedale dopo 25 giorni – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 9 ottobre 2020)25di ricovero in isolamento nel reparto antidell’ospedale ICC Casal Palocco di Roma,ha comunicato di essere finalmente guarito dal Coronavirusi nuovi tamponi. La notizia è arrivata nella notte,l’indiscrezione precedente non proprio positiva per il giornalista per il quale il GF Vip sembrava ormai sfumato. Ed... L'articolo “Possoal GF Vip”:all’ospedale25proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

