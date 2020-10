Portogallo | Lopes positivo al coronavirus | disposto un nuovo giro di tamponi

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Un caso di positività alall’interno del. Il portiere del Lione, Anthony, non sarà a disposizione per le sfide di Nations League contro Francia e Svezia. L’estremo difensore dei lusitani è risultatoal tampone e così è stato posto in isolamento. Allo stesso tempo, tutti gli altri giocatori sono risultati negativi, ma sono stati disposti immediatamente nuoviper tutto il gruppo squadra che annovera anche Cristiano Ronaldo e Mario Rui.