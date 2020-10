Porro accusa Galli: “A chi giova farci vivere nel terrore? Ai tuoi tamponi veloci?” (Video) (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma, 9 ott – “Uno scienziato se vuole fare lo scienziato deve rispondere con i numeri“. Così Nicola Porro in un Video su Facebook risponde al professor Massimo Galli dopo lo scontro durissimo andato in onda a Stasera Italia Speciale su Rete4 proprio sui numeri reali dell’attuale epidemia di coronavirus. Il giornalista, visto che l’infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano ha detto che i numeri riportati da Porro (citando il professor Matteo Bassetti) erano “balle” e “farneticazioni” e quando il giornalista gli ha chiesto quanti fossero i ricoverati in terapia intensiva per Covid-19 nel suo ospedale, il “professorone” ha detto che non stava a lui rispondere, è tornato sulla questione dando lui le risposte che Galli ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma, 9 ott – “Uno scienziato se vuole fare lo scienziato deve rispondere con i numeri“. Così Nicolain unsu Facebook risponde al professor Massimodopo lo scontro durissimo andato in onda a Stasera Italia Speciale su Rete4 proprio sui numeri reali dell’attuale epidemia di coronavirus. Il giornalista, visto che l’infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano ha detto che i numeri riportati da(citando il professor Matteo Bassetti) erano “balle” e “farneticazioni” e quando il giornalista gli ha chiesto quanti fossero i ricoverati in terapia intensiva per Covid-19 nel suo ospedale, il “professorone” ha detto che non stava a lui rispondere, è tornato sulla questione dando lui le risposte che...

matteosalvinimi : PORRO CONTRO CONTE, PD E 5 STELLE: 'SI VERGOGNINO! IL PM (L'ACCUSA) DICE CHE SI DEVE ARCHIVIARE SALVINI'.… - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: Porro: 'Galli non ha voluto dirci quanti ricoveri in terapia intensiva ci sono ora al Sacco di Milano. Ve lo dico io: 6, di… - MonicaMofanta : RT @a_meluzzi: Porro accusa Galli: 'A chi giova farci vivere nel terrore? Ai tuoi tamponi veloci?' (Video) | Il Primato Nazionale https://t… - VOTALEGA : RT @a_meluzzi: Porro accusa Galli: 'A chi giova farci vivere nel terrore? Ai tuoi tamponi veloci?' (Video) | Il Primato Nazionale https://t… - monica603277441 : RT @IlPrimatoN: Porro: 'Galli non ha voluto dirci quanti ricoveri in terapia intensiva ci sono ora al Sacco di Milano. Ve lo dico io: 6, di… -