Polonia-Italia Nations League | 11 ottobre ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 9 ottobre 2020) A Danzica l’capolista del gruppo 1 della Lega A diprova a mantenere la testa del girone nell’insidiosa sfida alla, che a 3 punti al momento è appaiata all’Olanda e prova a candidarsi come sorpresa del girone. Per gli azzurri arrivano in sequenza le due gare decisive in ottica Final Four, … InfoBetting: Scommesse Sportive e