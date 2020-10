Pogba | Sogno il Real Madrid

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Il centrocampista della Francia e del Manchester United, Paul, non nasconde la sua passione per la squadra allenata da Zidane.

DiMarzio : #Pogba ammette: 'Real Madrid? Giocarci sarebbe un sogno' - SkySport : Pogba dal ritiro della Francia: 'Il Real Madrid un sogno per me' - Eurosport_IT : Paul Pogba strizza l'occhio al Real Madrid! ???????? #Pogba | #RealMadrid - paologaio71 : @NicoSpinelli8 Pogba ieri deve aver dichiarato che il sogno di tutti i giocatori e' andare al real - NMercato24 : Pogba: 'Giocare nel Real Madrid sarebbe un sogno.' #9ottobre #Calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Pogba Sogno

Gazzetta del Sud

Il centrocampista della Francia e del Manchester United, Paul Pogba , non nasconde la sua passione per la squadra allenata da Zidane.I guai, tuttavia, potrebbero sorgere tra qualche mese. Secondo Paolo Paganini, infatti, nella sessione invernale del calciomercato il Milan potrebbe ritrovarsi a fronteggiare un problema piuttosto com ...