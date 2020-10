“Più contagi in Francia e Spagna? Sono più sporchi”: polemiche per le dichiarazioni dell’eurodeputato leghista Angelo Ciocca (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Voglio lanciare una provocazione. Il popolo italiano è uno dei popoli più puliti. È la verità, lo dico da deputato europeo. Noi siamo più attenti, più puliti rispetto ad altri Paesi europei”: a dirlo è l’eurodeputato leghista Angelo Ciocca, parlando del vertiginoso aumento di contagi Covid in altri Stati del continente. Un’uscita che l’esponente del Carroccio ha detto in diretta tv nella trasmissione ‘Orario Continuato’ su Telelombardia. Il conduttore a quel punto lo ha incalzato, chiedendo se allora negli altri Paesi ci Sono più casi “perché Sono sporchi”. “No, perché hanno delle attenzioni nettamente diverse rispetto ai cittadini italiani. Scusate, ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Voglio lanciare una provocazione. Il popolo italiano è uno dei popoli più puliti. È la verità, lo dico da deputato europeo. Noi siamo più attenti, più puliti rispetto ad altri Paesi europei”: a dirlo è l’eurodeputato, parlando del vertiginoso aumento diCovid in altri Stati del continente. Un’uscita che l’esponente del Carroccio ha detto in diretta tv nella trasmissione ‘Orario Continuato’ su Telelombardia. Il conduttore a quel punto lo ha incalzato, chiedendo se allora negli altri Paesi cipiù casi “perchésporchi”. “No, perché hanno delle attenzioni nettamente diverse rispetto ai cittadini italiani. Scusate, ...

riccardo_fra : Serve il contributo di tutti per contenere il #Covid19. Il primo gesto da fare è indossare la mascherina. Serve a p… - HuffPostItalia : 'Più contagi in Francia e Spagna? Sono più 'sporchi'. Le parole del leghista Angelo Ciocca - Agenzia_Ansa : Nuova impennata dei contagi da coronavirus. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 4.458 con 22 morti. Il… - Fredericknapoli : Germania, Merkel: “Restrizioni dove i contagi sono più alti o il virus sarà fuori controllo. Aiuto dell’esercito”… - giulielle16_ : RT @demotivatrice10: Io oramai quando guardo le conferenze stampa di De Luca non riesco più a concentrarmi, la mia attenzione viene cattura… -