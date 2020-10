Pierpaolo Marino: “Non sono molto ottimista sul campionato di Serie A” (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Non sono molto ottimista sul campionato di Serie A. Con il freddo le cose peggioreranno. Non vedo prospettive di miglioramento“. È questa la visione di Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, in merito ai numerosi casi di Covid-19 che stanno stravolgendo il mondo del calcio. “L’idea play-off scudetto mi piace: sarebbero una buona variante generale – ha aggiunto il dirigente friulano ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli -. Se ne parla da tanto tempo. Forse si potevano fare anche prima: mi dispiacerebbe se fossero introdotti solo per via dell’emergenza Covid-19“. Leggi su sportface (Di venerdì 9 ottobre 2020) “NonsuldiA. Con il freddo le cose peggioreranno. Non vedo prospettive di miglioramento“. È questa la visione di, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, in merito ai numerosi casi di Covid-19 che stanno stravolgendo il mondo del calcio. “L’idea play-off scudetto mi piace: sarebbero una buona variante generale – ha aggiunto il dirigente friulano ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli -. Se ne parla da tanto tempo. Forse si potevano fare anche prima: mi dispiacerebbe se fossero introdotti solo per via dell’emergenza Covid-19“.

