Piccola Industria Caserta: lavoro e sviluppo nella relazione di Giovanni Bo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nel corso del passaggio dell’Assemblea della Piccola Industria di ConfIndustria Caserta, svoltasi presso il Grand Hotel Vanvitelli di San Marco Evangelista, con la nomina di Massimiliano Santoli alla guida del Comitato, il presidente uscente Giovanni Bo ha tracciato il bilancio del lavoro svolto, indicando le priorità emerse per il rilancio di Terra di lavoro, in una delicata fase di trasformazione ed evoluzione del sistema produttivo. “La Piccola Impresa, che rappresenta oltre il 90% della componente Industriale e circa il 50% della forza lavoro – sottolinea Giovanni Bo – costituisce una componente determinante in una prospettiva di nuovi scenari e nuove sfide, che ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nel corso del passaggio dell’Assemblea delladi Conf, svoltasi presso il Grand Hotel Vanvitelli di San Marco Evangelista, con la nomina di Massimiliano Santoli alla guida del Comitato, il presidente uscenteBo ha tracciato il bilancio delsvolto, indicando le priorità emerse per il rilancio di Terra di, in una delicata fase di trasformazione ed evoluzione del sistema produttivo. “LaImpresa, che rappresenta oltre il 90% della componentele e circa il 50% della forza– sottolineaBo – costituisce una componente determinante in una prospettiva di nuovi scenari e nuove sfide, che ...

diegomingarelli : RT @L_Imprenditore: C'è tempo fino al 12 ottobre, per iscriversi al 1° UEbinar del ciclo di incontri organizzato da @PIConfindustria e @Con… - carlottabaini : RT @L_Imprenditore: C'è tempo fino al 12 ottobre, per iscriversi al 1° UEbinar del ciclo di incontri organizzato da @PIConfindustria e @Con… - PIConfindustria : RT @L_Imprenditore: C'è tempo fino al 12 ottobre, per iscriversi al 1° UEbinar del ciclo di incontri organizzato da @PIConfindustria e @Con… - L_Imprenditore : C'è tempo fino al 12 ottobre, per iscriversi al 1° UEbinar del ciclo di incontri organizzato da @PIConfindustria e… - Casertasera : MASSIMILIANO SANTOLI E’ IL NUOVO PRESIDENTE DELLA PICCOLA INDUSTRIA -

Ultime Notizie dalla rete : Piccola Industria Piccola Industria Caserta: lavoro e sviluppo nella relazione di Giovanni Bo Il Denaro Piccola Industria Caserta: lavoro e sviluppo nella relazione di Giovanni Bo

Nel corso del passaggio dell’Assemblea della Piccola Industria di Confindustria Caserta, svoltasi presso il Grand Hotel Vanvitelli di San Marco Evangelista, con la nomina di Massimiliano Santoli alla ...

Economia e finanza: gli avvenimenti della settimana -4-

VENERDI' 16 ottobre FINANZA - Nessun appuntamento in agenda. RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - Nessun appuntamento in agenda. INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda. ECONOM ...

Nel corso del passaggio dell’Assemblea della Piccola Industria di Confindustria Caserta, svoltasi presso il Grand Hotel Vanvitelli di San Marco Evangelista, con la nomina di Massimiliano Santoli alla ...VENERDI' 16 ottobre FINANZA - Nessun appuntamento in agenda. RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - Nessun appuntamento in agenda. INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda. ECONOM ...