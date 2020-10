Piazza Affari diventa italo-francese, Meloni: “Chi intende svendere l’Italia mi troverà sulla sua strada” (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Ancora una volta la sinistra ha scelto di favorire la strategia dei francesi che da tempo intendevano assumere una posizione di predominio finanziario in Europa, con l’acquisizione di Borsa Italiana di fatto finanziata proprio dall’Italia. Parigi raggiunge così un obiettivo storico, dopo lo smacco subito di recente nell’acquisizione della Borsa spagnola; e può avere informazioni importanti proprio sul patrimonio delle Pmi italiane”. La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni è scettica e preoccupata. Alla fine è passata la linea sostenuta dal ministero dell’Economia: Borsa Italiana doveva essere francese e francese sarà. Qualsiasi altra ipotesi – cordata italiana, magari con sostegno pubblico, inclusa – non ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Ancora una volta la sinistra ha scelto di favorire la strategia dei francesi che da tempovano assumere una posizione di predominio finanziario in Europa, con l’acquisizione di Borsa Italiana di fatto finanziata proprio dall’Italia. Parigi raggiunge così un obiettivo storico, dopo lo smacco subito di recente nell’acquisizione della Borsa spagnola; e può avere informazioni importanti proprio sul patrimonio delle Pmi italiane”. La leader di Fratelli d’Italia, Giorgiaè scettica e preoccupata. Alla fine è passata la linea sostenuta dal ministero dell’Economia: Borsa Italiana doveva esseresarà. Qualsiasi altra ipotesi – cordata italiana, magari con sostegno pubblico, inclusa – non ...

