Pescara | grida Ho la febbre per saltare la fila alle poste

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Un uomo di 73 anni denunciato per procurato allarme. Ai carabinieri ha confessato: "Ho mentito per evitare di aspettare"

Oggi, questo pseudoumorismo fa ancor meno ridere e infatti scattano le denunce. Questa mattina a Pescara, un uomo di 73 anni in coda in un ufficio postale ha urlato ad alta voce "Ho la febbre" per ...Brutta disavventura in un ufficio postale di Pescara, dove un uomo ha seminato il panico dichiarandosi febbricitante: non era vero. Grida di avere la febbre e semina il panico fra la gente in coda ...