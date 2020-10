Pericolo nuovo lockdown in Italia a ottobre, i rischi e le contromisure (Di venerdì 9 ottobre 2020) Cresce a livello globale il numero dei contagi, con lo spettro di un nuovo lockdown in Italia che comincia a farsi sempre più ingombrante. I numeri fatti registrare in questi ultimi giorni hanno riportato al massimo l’allerta nella nostra penisola, con gli organi di governo che provano a correre ai ripari. Il tentativo è quello di ridurre al minimo i rischi, con l’indice Rt che continua a salire, indicando una diffusione sempre più rapida del coronavirus. La volontà è chiaramente quella di evitare a tutti i costi di sprofondare nuovamente nel caos più totale. Un nuovo lockdown in Italia è dunque una extrema ratio da attuare soltanto in caso di criticità assoluta. Parliamo di problematiche legate alla ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) Cresce a livello globale il numero dei contagi, con lo spettro di uninche comincia a farsi sempre più ingombrante. I numeri fatti registrare in questi ultimi giorni hanno riportato al massimo l’allerta nella nostra penisola, con gli organi di governo che provano a correre ai ripari. Il tentativo è quello di ridurre al minimo i, con l’indice Rt che continua a salire, indicando una diffusione sempre più rapida del coronavirus. La volontà è chiaramente quella di evitare a tutti i costi di sprofondare nuovamente nel caos più totale. Uninè dunque una extrema ratio da attuare soltanto in caso di criticità assoluta. Parliamo di problematiche legate alla ...

corriereveneto : #venezia Covid, nuovo balzo dei contagi: più 533. Variati: «Il pericolo c’è ancora» - ubriacatidime_ : SIGNORI E SIGNORE C'È UN NUOVO PERICOLO IN CITTÀ SONO PATENTATAAAA?????????????????????? - cosimosimone2 : RT @romy_sgro: Nuovo pericolo diffuso e contagioso: la distinta errata!!! Dopo verona-roma, napoli-inter woman... Altro 3-0 a tavolino, con… - gazzettadilucca : #WhiskyeGloria Rubrica di #AndreaColombini - Faggottho : ME NE STAVO DIMENTICANDO E INVECE ECCOTI A METTERE DI NUOVO IN PERICOLO LA NOSTRA AMICIZIA CON LA TUA MANCANZA DI C… -

Ultime Notizie dalla rete : Pericolo nuovo Covid, nuovo balzo dei contagi: più 533. Variati: «Il pericolo c’è ancora» Corriere della Sera Musumeci: "Saranno i numeri a decidere se istituire nuove zone rosse"

questo - ha concluso il governatore siciliano - è un atteggiamento irresponsabile perchè rappresenta un pericolo anche per gli altri".

Cosa dice il nuovo Digital Defense Report di Microsoft

il suo nuovo Digital Defense Report, che ha confermato un rapido aumento della sofisticatezza degli attacchi informatici, con tecniche che rendono sempre più complessa l’identificazione dei ...

questo - ha concluso il governatore siciliano - è un atteggiamento irresponsabile perchè rappresenta un pericolo anche per gli altri".il suo nuovo Digital Defense Report, che ha confermato un rapido aumento della sofisticatezza degli attacchi informatici, con tecniche che rendono sempre più complessa l’identificazione dei ...