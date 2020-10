Pensione contributiva per le mamme lavoratrici: i bonus possibili (Di venerdì 9 ottobre 2020) Pensione contributiva per le mamme lavoratrici: ad oggi sono molte le opzioni tutte dedicate alle donne che hanno figli e che si trovano costrette a lavorare. Allora scopriamo quali possibilità sono attualmente possibili e quali i bonus da sfruttare per usufruire degli incentivi economici previsti dal Governo. oltre Opzione Donna Attualmente Opzione Donna dà la possibilità di uscire dal mondo del lavoro già a 58 o 59 anni di età, rispettivamente per lavoratrici dipendenti e lavoratrici autonome. Ma è una possibilità che molte donne non possono sfruttare, soprattutto quelle che hanno avuto discontinuità lavorativa che ha impedito di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 9 ottobre 2020)per le: ad oggi sono molte le opzioni tutte dedicate alle donne che hanno figli e che si trovano costrette a lavorare. Allora scopriamo qualità sono attualmentee quali ida sfruttare per usufruire degli incentivi economici previsti dal Governo. oltre Opzione Donna Attualmente Opzione Donna dà latà di uscire dal mondo del lavoro già a 58 o 59 anni di età, rispettivamente perdipendenti eautonome. Ma è unatà che molte donne non possono sfruttare, soprattutto quelle che hanno avuto discontinuità lavorativa che ha impedito di ...

