Pediatra ordina tampone per bimba di 4 anni, l'ira del padre: "Covid non esiste, ti ammazzo" (Di venerdì 9 ottobre 2020) Pediatra ordina tampone per bimba di 4 anni, il padre: "Covid non esiste" "Il Covid non esiste: adesso vengo nel suo studio, prima la trito come il sale fino e poi l'ammazzo, idiota": sono queste le parole che una Pediatra di Roseto degli Abruzzi si è sentita dire al telefono dal padre di una bimba di 4 anni, per la quale la dottoressa aveva ordinato un tampone. La giovane, infatti, presentava sintomi riconducibili al Coronavirus: "Ieri mattina – ha dichiarato la Pediatra, Giannina Candelori, al Messaggero – aveva febbre a 37.5, tosse e rinorrea.

