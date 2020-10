Pastorale Giovanile, da domani riprende “Studiare al Centro” a Sant’Agata (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agata de’ Goti (Bn) – domani sabato 10 ottobre, giorno della Beatificazione del giovane Carlo Acutis, riparte l’iniziativa “Studiare al Centro“, proposta dalla Pastorale Giovanile diocesana. Il Centro di Pastorale Giovanile, dedicato proprio al giovane Carlo Acutis a Sant’Agata de’ Goti, si apre sempre più ai giovani, offrendo, soprattutto in questo tempo di pandemia, un’interessante opportunità per gli studenti o per chi cerca uno spazio dove poter seguire le lezioni on-line, dove potersi dedicare alla lettura e all’approfondimento dello studio, con la possibilità di fare nuove amicizie e conoscere diverse opportunità di condivisione. Tutto, naturalmente, sempre nel rispetto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agata de’ Goti (Bn) –sabato 10 ottobre, giorno della Beatificazione del giovane Carlo Acutis, riparte l’iniziativa “Studiare al Centro“, proposta dalladiocesana. Il Centro di, dedicato proprio al giovane Carlo Acutis a Sant’Agata de’ Goti, si apre sempre più ai giovani, offrendo, soprattutto in questo tempo di pandemia, un’interessante opportunità per gli studenti o per chi cerca uno spazio dove poter seguire le lezioni on-line, dove potersi dedicare alla lettura e all’approfondimento dello studio, con la possibilità di fare nuove amicizie e conoscere diverse opportunità di condivisione. Tutto, naturalmente, sempre nel rispetto ...

