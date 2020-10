Parigi-Roubaix cancellata per coronavirus, lo sport fa marcia indietro (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il coronavirus torna a far paura al mondo dello sport. Così, in seguito all’impennata di contagi a cui si è assistito in Francia, è arrivata la notizia della Parigi-Roubaix cancellata. La corsa ciclistica inserita tra le classiche monumento, che si svolge dal 1896 e che non si è disputata soltanto in concomitanza delle due guerre mondiali, è stata spazzata via in questo 2020 dal coronavirus. Programmata inizialmente per il mese di aprile, era stata posticipata al 25 ottobre, in virtù della revisione del calendario ciclistico internazionale. LEGGI ANCHE > Giro d’Italia a ottobre con tutte le classiche: Tour de France privilegiato Parigi-Roubaix cancellata, cosa succede allo ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Iltorna a far paura al mondo dello. Così, in seguito all’impennata di contagi a cui si è assistito in Francia, è arrivata la notizia della. La corsa ciclistica inserita tra le classiche monumento, che si svolge dal 1896 e che non si è disputata soltanto in concomitanza delle due guerre mondiali, è stata spazzata via in questo 2020 dal. Programmata inizialmente per il mese di aprile, era stata posticipata al 25 ottobre, in virtù della revisione del calendario ciclistico internazionale. LEGGI ANCHE > Giro d’Italia a ottobre con tutte le classiche: Tour de France privilegiato, cosa succede allo ...

