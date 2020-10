Paolo Brosio, tamponi negativi: “Pronto per il Grande Fratello” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Un periodo difficile per Paolo Brosio che negli ultimi 25 giorni è stato ricoverato in ospedale perché è risultato positivo al covid-19. La diagnosi, ovviamente, lo ha escluso dalla partecipazione come concorrente al Grande Fratello Vip. Finalmente, però, i risultati dei nuovi tamponi sarebbero ottimi e potrebbe essere pronto ad uscire dal reparto. Che la produzione decida di farlo entrare all’interno della casa? Paolo Brosio, secondo tampone negativo: buone notizie per il giornalista Il pubblico era in pensiero per Paolo Brosio, che avrebbe dovuto essere tra i concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Il noto giornalista, ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 9 ottobre 2020) Un periodo difficile perche negli ultimi 25 giorni è stato ricoverato in ospedale perché è risultato positivo al covid-19. La diagnosi, ovviamente, lo ha escluso dalla partecipazione come concorrente alFratello Vip. Finalmente, però, i risultati dei nuovisarebbero ottimi e potrebbe essere pronto ad uscire dal reparto. Che la produzione decida di farlo entrare all’interno della casa?, secondo tampone negativo: buone notizie per il giornalista Il pubblico era in pensiero per, che avrebbe dovuto essere tra i concorrenti dell’attuale edizione delFratello Vip. Il noto giornalista, ...

FabDiBlasi : Paolo Brosio è guarito dal Covid. È per tutto il resto che la battaglia è ancora lunga. #paolobrosio #gfvip2020… - infoitcultura : Grande Fratello Vip: arriva la notizia Paolo Brosio entra nella casa - infoitcultura : GF Vip, Paolo Brosio comunica il risultato del secondo tampone - infoitcultura : Paolo Brosio è guarito dal Covid: “Tampone negativo, pronto per il GF” - BITCHYFit : Il CoronaVirus potrebbe bloccare per sempre l’ingresso di Paolo Brosio al Grande Fratello Vip -