Paolo Brosio al Gf vip? La rivelazione dopo l’esito del tampone (Di venerdì 9 ottobre 2020) Paolo Brosio sarà un concorrente del Grande Fratello vip 2020? Questa è la domanda che tiene banco ormai da settimane, da quando si è saputo che Brosio non sarebbe riuscito ad entrare all’interno della Casa a causa del coronavirus. L’ex inviato di Tangentopoli aveva rivelato di essere positivo al tampone, passato un periodo all’ospedale era riuscito infine a raccontare ai suoi fan che il tampone aveva dato esito negativo. Ora Brosio è ancora fuori dalla Casa e ha rivelato anche l’esito del secondo tampone. L’esito del tampone per il Covid-19 di Paolo Brosio Come ormai tutta la popolazione sa bene, i tamponi a cui bisogna risultare ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 9 ottobre 2020)sarà un concorrente del Grande Fratello2020? Questa è la domanda che tiene banco ormai da settimane, da quando si è saputo chenon sarebbe riuscito ad entrare all’interno della Casa a causa del coronavirus. L’ex inviato di Tangentopoli aveva rivelato di essere positivo al, passato un periodo all’ospedale era riuscito infine a raccontare ai suoi fan che ilaveva dato esito negativo. Oraè ancora fuori dalla Casa e ha rivelato anche l’esito del secondo. L’esito delper il Covid-19 diCome ormai tutta la popolazione sa bene, i tamponi a cui bisogna risultare ...

FabDiBlasi : Paolo Brosio è guarito dal Covid. È per tutto il resto che la battaglia è ancora lunga. #paolobrosio #gfvip2020… - infoitcultura : Grande Fratello Vip: arriva la notizia Paolo Brosio entra nella casa - infoitcultura : GF Vip, Paolo Brosio comunica il risultato del secondo tampone - infoitcultura : Paolo Brosio è guarito dal Covid: “Tampone negativo, pronto per il GF” - BITCHYFit : Il CoronaVirus potrebbe bloccare per sempre l’ingresso di Paolo Brosio al Grande Fratello Vip -