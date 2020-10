Palermo-Avellino | il realismo di Braglia | “Il Teramo li ha messi sotto | ma a Terni potevano vincere Niente gol? Ecco il motivo”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Ilè una grande squadra, sarà una partita difficile.Queste le dichiarazioni del tecnico dell'Piero, intervenuto in vista dell'importante match valido per la quarta giornata del campionato di Serie C contro il. Si preannuncia essere una sfida molto importante e spettacolare, con entrambe le compagini che sono alla ricerca di tre punti già fondamentali per il proseguo delle rispettive stagioni e per il conseguimento dei propri obiettivi. Lasciato alle spalle l'ottimo pareggio maturato nell'ultimo turno in casa della Ternana, i rosanero di mister Boscaglia sono finalmente pronti a scendere in campo tra le mura del Renzo Barbera, dopo che l'effettivo appuntamento d'esordio casalingo - previsto per domenica scorsa - era stato ...