Pakistano fa richiesta di asilo politico, ma era condannato per stupro. Arrestato (Di venerdì 9 ottobre 2020) Pordenone, 9 ott – I drammatici paradossi della commistione tra burocrazia e immigrazione. Un Pakistano, desideroso di consegnare la sua richiesta di asilo politico presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Pordenone, viene Arrestato il 7 ottobre perché durante l'iter di accertamento dei requisiti emerge una passata condanna definitiva per stupro, a cui lo straniero si era agilmente sottratto fuggendo in Germania. L'uomo si reca presso lo sportello, riceve la documentazione che compila meticolosamente; ma gli addetti dell'ufficio immigrazione si rendono conto che c'è qualcosa che non torna e con la collaborazione dei colleghi della Squadra Mobile scoprono di avere davanti un latitante. Un anno e nove mesi da scontare Ingenuo o ...

