Overwatch League accoglie IBM come nuovo sponsor

(Di venerdì 9 ottobre 2020) L’azienda internazionale specializzata in tecnologia IBM ha deciso di entrare a far parte del mondo degli esports e per questo ha siglato un accordo con laper diventaree fornitore di servizi. Il tutto verrà formalizzato durante le Gran Finals che si stanno tenendo in questi giorni in Corea del Sud. Quattro squadre ( San Francisco Shock, Philadelphia Fusion, Shanghai Dragons, e Seoul Dynasty) si stanno dando battaglia per determinerà chi sarà la migliore. Proprio durante le sfide Blizzard ha ufficializzato l’accordo con IBM che sarà il suo OWL. La novità è stata annunciata attraverso questo post pubblicato su Twitter: Get ready for next level insights and analysis thanks to our new friends, @IBM! So excited for this partnership ...