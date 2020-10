Ospedale di Polla: il direttore sanitario innalza le misure anti-covid con la registrazione degli ingressi (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPolla (Sa) – misure anti-contagio da coronavirus intensificate all’Ospedale “Luigi Curto” di Polla dove il direttore sanitario del nosocomio valdianese, Luigi Mandia, oltre all’obbligo già esistente in tutte le strutture sanitarie d’Italia, di misurazione della temperatura corporea, distanziamento sociale e utilizzo dei dispositivi di protezione individuali per pazienti, accompagnatori e sanitari, ha introdotto l’obbligo di registrazione giornaliera di tutti gli accessi nella struttura. misure importanti dunque, quelle adottate dall’Ospedale di Polla che nella prima ondata di contagi da ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) –-contagio da coronavirus intensificate all’“Luigi Curto” didove ildel nosocomio valdianese, Luigi Mandia, oltre all’obbligo già esistente in tutte le strutture sanitarie d’Italia, di misurazione della temperatura corporea, distanziamento sociale e utilizzo dei dispositivi di protezione individuali per pazienti, accompagnatori e sanitari, ha introdotto l’obbligo digiornaliera di tutti gli accessi nella struttura.importdunque, quelle adottate dall’diche nella prima ondata di contagi da ...

ONDANEWSweb : Covid-19 all'ospedale Polla. La Fials Salerno chiede l'attivazione del Laboratorio per l'analisi dei tamponi -… - antoniosica65 : Seconda ondata COVID, come si sta attrezzando l’Ospedale di Polla? Intervista al direttore Luigi Mandia - salernonotizie : Emorragia ovarica: ragazza 20enne salvata all’ospedale di Polla - salernonotizie : Polla, intervento salvavita in ospedale: operata 20enne con emorragia interna -

Ultime Notizie dalla rete : Ospedale Polla Ospedale Polla. La Fials Salerno chiede l'attivazione del Laboratorio Analisi per lo sviluppo dei test molecolari su tamponi ondanews Polla, scomparso dopo una visita in ospedale: ritrovato in stato confusionale

di Pasquale Sorrentino Scompare dall’ospedale di Polla durante una visita, viene ritrovato dalla protezione civile di Polla. E’ quanto accaduto questo pomeriggio quando un 73enne di San Valentino Tori ...

Emorragia ovarica: ragazza 20enne salvata all’ospedale di Polla

StampaUn vero e proprio miracolo sanitario all’ospedale “Curto” di Polla. Una ragazza ventenne di Padula è stata trasportata al pronto soccorso del nosocomio valdianese ieri sera, intorno a mezzanotte ...

di Pasquale Sorrentino Scompare dall’ospedale di Polla durante una visita, viene ritrovato dalla protezione civile di Polla. E’ quanto accaduto questo pomeriggio quando un 73enne di San Valentino Tori ...StampaUn vero e proprio miracolo sanitario all’ospedale “Curto” di Polla. Una ragazza ventenne di Padula è stata trasportata al pronto soccorso del nosocomio valdianese ieri sera, intorno a mezzanotte ...