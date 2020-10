Nuovo dpcm: come cambiano le regole per ristoranti e cerimonie (Di venerdì 9 ottobre 2020) ? Sono tempi di grandi incertezze con il Governo a lavoro per dettare le nuove norme da osservare, in questo autunno, con l’obiettivo di scongiurare una seconda ondata di Coronavirus. Abbiamo già assistito al ritorno della mascherina obbligatoria in tutta Italia anche all’aperto. Ma cosa cambierà, con il Nuovo decreto, per quanto riguarda i ristoranti e le cerimonie? Nuove restrizioni sono all’orizzonte, scopriamole insieme. Nuovo dpcm: come cambiano le regole per le cerimonie Per quanto riguarda le cerimonie – quindi matrimoni, battesimi e feste in generale – andranno riorganizzati gli spazi per garantire gli accessi alle varie location in modo ordinato, evitando ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 9 ottobre 2020) ? Sono tempi di grandi incertezze con il Governo a lavoro per dettare le nuove norme da osservare, in questo autunno, con l’obiettivo di scongiurare una seconda ondata di Coronavirus. Abbiamo già assistito al ritorno della mascherina obbligatoria in tutta Italia anche all’aperto. Ma cosa cambierà, con ildecreto, per quanto riguarda ie le? Nuove restrizioni sono all’orizzonte, scopriamole insieme.leper lePer quanto riguarda le– quindi matrimoni, battesimi e feste in generale – andranno riorganizzati gli spazi per garantire gli accessi alle varie location in modo ordinato, evitando ...

